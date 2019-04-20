تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطعا مصورا يظهر أفرادا من الشرطة العسكرية، وهم يلقون القبض على وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار في مطار الخرطوم.

وأظهر الفيديو حشودا ضخمة وهي تحيط بالمجموعة العسكرية التي تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو.

إقرأ المزيد

وكان سوار سفيرا لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان طيلة 30 عاما.

ولم يعلق المجلس العسكري في السودان على الفيديو المتداول.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أصدر، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

المصدر: وكالات