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أنباء عن اعتقال وزير سوداني سابق أثناء محاولته الفرار من البلاد

أخبار العالم العربي

أنباء عن اعتقال وزير سوداني سابق أثناء محاولته الفرار من البلاد
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
أرشيف - مطار الخرطوم الدولي، 13 سبتمبر 2012
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ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية أنه تم مساء أمس الجمعة القبض على وزير الشباب والرياضة الأسبق، حاج ماجد سوار، بمطار الخرطوم وهو في طريقه للهرب خارج البلاد.

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وقال الصحفي السوداني منعم سليمان، "إنه تم العثور على عشرات الآلاف من الدولارات بحوزة هذا الوزير الأسبق، وذلك بعد أن تعرف عليه أحد الثوار في المطار واشتبك معه، ما أدى إلى تدخل الجمهور وضربه ضربا مبرحا".

وبعد هذا تدخلت قوة من الجيش والاستخبارات العسكرية وأخذته إلى جهة غير معلومة.

المصدر: صحيفة "الراكوبة" السودانية 

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