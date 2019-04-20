مصريون يصوتون على التعديلات الدستورية في مطار القاهرة الدولي

فتحت اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولي أبوابها صباح اليوم أمام المواطنين المصريين المسافرين والعاملين بقطاع الطيران للاستفتاء على تعديلات الدستور.

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وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، لجنتين انتخابيتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحداهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3 ، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وتجري عملية التصويت اليوم السبت في الاستفتاء على إدخال تعديلات على الدستور من خلال 10 آلاف و878 مركزا انتخابيا، ونحو 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.

المصدر: RT