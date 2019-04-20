 
مباشر

قرقاش يعلق عقب توقيف تركيا شخصين زعمت أنهما يتجسسان لصالح الإمارات

أخبار العالم العربي

قرقاش يعلق عقب توقيف تركيا شخصين زعمت أنهما يتجسسان لصالح الإمارات
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqry

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عقب مزاعم تركيا اعتقال متهمين بالتجسس لصالح الإمارات، منتقدا ومشككا بمصداقية البعض، دون أن يتضمن التعليق إشارة لجهة محددة.

إقرأ المزيد
تركيا تكشف هوية ومهمة
تركيا تكشف هوية ومهمة "الجاسوسين الإماراتيين" وتقرر حبسهما

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي تويتر، "عند زوال المصداقية تصبح غير قابل للتصديق ولا تؤخذ كلمتك على محمل الجد".

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، ذكر لوكالة "رويترز" أن الأمن التركي أوقف شخصين يشتبه بقيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم معارضون سياسيون مقيمون في الأراضي التركية، بتكليف من دولة الإمارات.

من جهتها ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أمس الجمعة، نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للموقوفين علاقة بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا