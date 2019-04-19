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ريما بنت بندر تغرد عن اليمن بعد اعتمادها سفيرة السعودية لدى أمريكا

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ريما بنت بندر تغرد عن اليمن بعد اعتمادها سفيرة السعودية لدى أمريكا
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أكدت سفيرة السعودية لدى  الولايات الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر التزام بلادها وحرصها على تحقيق سلام دائم في اليمن.

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وكتبت ريما في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة: "كان من دواعي سروري أن أزور برفقة سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وفريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الموجود بالرياض للتعرف أكثر بالجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية. ولا تزال المملكة ملتزمة بخلق سلام دائم في اليمن".

وهذا أول ملف تسلط السفيرة عليه الضوء، بعد أدائها القسم أمام العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بتسلمها مهام سفيرة السعودية لدى أمريكا.

ويلقى ملف اليمن في الولايات المتحدة جدلا واسعا، وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع قرار لوقف دعم الولايات المتحدة، للسعودية في عملياتها باليمن، بتصويت 247 لصالحه مقابل رفض 175، وأيضا تم تمريره في مجلس الشيوخ بتصويت 54 لصالحه مقابل معارضة 46 سيناتورا.

المصدر: تويتر، وكالات 

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