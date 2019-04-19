المصريون يتوافدون للتصويت على التعديلات الدستورية.. وليبيا وسوريا غائبتان! (فيديو+صور)

بدأ المصريون في الخارج، اليوم الجمعة، المشاركة في الاستفتاء على بعض أحكام مواد الدستور المصري، وأدلوا بأصواتهم في عدة دول.

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ونشرت وزارة الخارجية المصرية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، لمشاركة المواطنين المصريين في الإدلاء بأصواتهم في الإمارات، وأستراليا، والسعودية، والكويت، وإيطاليا، والأردن.

ويستمر التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

المصدر: RT