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السودان.. المجلس الانتقالي يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه على خلفية زيارة وفد قطر

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السودان.. المجلس الانتقالي يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه على خلفية زيارة وفد قطر
RT
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
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أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الخميس، قرارا يقضي بإعفاء وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وصرح الناطق الرسمي بأن البيان الذي أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما أن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل ​الجيش السوداني​ الرئيس ​عمر البشير​ بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي وخلفه ​عبد الفتاح البرهان​، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

المصدر: وكالات

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