أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الخميس، قرارا يقضي بإعفاء وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.

#السودان#سونا| أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارا أعفى بموجبه السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية . pic.twitter.com/WbJ493fzWe — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 18 апреля 2019 г.

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وصرح الناطق الرسمي بأن البيان الذي أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما أن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

#السودان#سونا| ردا علي أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري الى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه .



وقال الناطق الرسمي pic.twitter.com/wSY64QZgTT — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 18 апреля 2019 г.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل ​الجيش السوداني​ الرئيس ​عمر البشير​ بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي وخلفه ​عبد الفتاح البرهان​، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

المصدر: وكالات