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اليمن.. المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع

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اليمن.. المبعوث الدولي يتوقع بدء انسحاب طرفي الحرب من الحديدة خلال أسابيع
AFP
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث يوم الخميس إن طرفي الحرب قد يبدآن بسحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع.

وتعد تلك الخطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ 4 أعوام.

وذكر مارتن غريفيث في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة لتنفيذ المرحلة الأولى.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إلى أن تلك المرحلة تشمل نقل القوات.

وأكد في السياق أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.

المصدر: رويترز

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