اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن تسليم تركيا الأراضي التي سيطرت عليها شمال سوريا لسلطاتها أمر غير واقعي، مؤكدا سعي أنقرة للحفاظ على الوضع الحالي في المنطقة.

وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، تعليقا على مقترح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المتعلق بتسليم المناطق الواقعة قرب الحدود السورية التركية للسلطات في دمشق، إنه بالنظر إلى الوضع الذي أسسته تركيا في المناطق الممتدة من جرابلس إلى عفرين، ومن عفرين إلى إدلب، فإنه من الجلي رؤية عدم انتشار عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية أو "داعش" أو قوات الحكومة فيها.

واعتبر أن "دعوة قوات النظام إلى المناطق التي طهرتها تركيا" نوع من انتهاز الفرص، مبينا أن بلاده حافظت على أمنها وأمن سكان المنطقة عبر مكافحة الإرهاب في سوريا.

وأضاف: "وبالنظر إلى المناطق الأخرى من سوريا، نرى أن النظام سلم شرق الفرات إلى الأمريكيين، وبعض المناطق إلى تنظيم وحدات حماية الشعب حزب الاتحاد الديمقراطي قبل عمليتنا فيها، وبعض المناطق إلى الاتحاد الروسي، ونرى كذلك أنه سلم بعض المناطق إلى جهات أخرى جنوبي البلاد".

وقال قالن إن "دعوة النظام" إلى المناطق التي طهرتها تركيا "أمر غير واقعي"، وأضاف أن الجانب التركي ليس لديه تطلع أو طلب في هذا الشأن.

وتسيطر تركيا والقوات الموالية لها من تنظيم "الجيش السوري الحر" على مناطق واسعة بمحافظة حلب شمال سوريا نتيجة عمليتي "درع الفرات"، التي نفذت في 24 أغسطس 2016 ضد "داعش"، و"غصن الزيتون" الجارية منذ 20 يناير من العام 2018 ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصورة متكررة عزم بلاده على مواصلة أنشطتها العسكرية في سوريا للقضاء على التهديدات النابعة منها للأمن التركي.

المصدر: الأناضول + وكالات