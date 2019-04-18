أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن المنطقة الآمنة تشكلت فعليا على حدود سوريا الشمالية المتاخمة لأراضي تركيا.

وقال قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "الأرض الممتدة من إدلب إلى منبج مرورا بعفرين وجرابلس داخل الحدود السورية التركية، تشكلت فيها منطقة آمنة فعليا".

وأضاف قالن أن تركيا تواصل محادثاتها مع الجانب الأمريكي "بشكل مكثف حول المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومترا شمالي سوريا".

وبخصوص الانسحاب الأمريكي من سوريا، قال: "مسألة سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا يشوبها التخبط، وهناك دعم أمريكي متواصل لتنظيم ي ب ك (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابي".

وأكد أن "الحرب على الإرهاب ليس نضالا داخل الحدود التركية فقط، بل إن الهدف الأساسي هو حماية حدود بلدنا، وهذا يكون من الجهة الأخرى لحدودنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في ديسمبر 2018، توصلهما إلى اتفاق حول إقامة منطقة آمنة وعازلة شمال سوريا لخفض التوتر في المنطقة على خلفية استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية جديدة في الأراضي السورية بشرق الفرات ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية فيما تحالفت معها الولايات المتحدة في حربها على "داعش".

وسبق أن تقدم البنتاغون بمبادرة لتشكيل قوة دولية توكل إليها مراقبة المنطقة الآمنة، لكن تركيا تصر منذ بدء العمل بخطة إقامة المنطقة الآمنة على ضرورة أن تكون الجهة الوحيدة الموجودة في المنطقة.

المتحدث باسم أردوغان: يجب الحفاظ على الأوضاع الراهنة في إدلب

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية على ضرورة الحفاظ على الوضع الحالي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، موضحا: "إننا نبذل جهودا من أجل أن يكون اتفاق إدلب دائما".

كما أردف: "نبذل جهودا مكثفة لإنهاء الحرب في سوريا، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وضمان الانتقال السياسي عبر الانتخابات ضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية".

وتشكل إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في المحافظة.

المصدر: الأناضول + وكالات