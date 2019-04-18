أفادت مصادر بهيئة السكة الحديد في كفر الشيخ بمصر، بأن القطار المتجه من كفر الشيخ إلى بيلا، انحرف عن مساره عند قرية أبو تمادة.

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وأضاف المصدر لجريدة "الوطن" المصرية، أن قيادات الشرطة والمحافظة انتقلت إلى مكان الحادث، فضلا عن انتقال سيارات الإسعاف.

ووفقا لصحيفة مصراوي، أعلنت مصادر طبية بوزارة الصحة، أن حادث انحراف عربة من قطار كفر الشيخ، أسفر عن إصابة 30 راكبا حتى الآن.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لافتا إلى أن اصاباتهم خفيفة وعبارة عن كدمات ورضوض وكسور.

وأشار إلى الدفع بنحو 10 عربات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، مع رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى.

وأعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن تأخر قطار 495 ركاب نتيجة انحراف العربة الثانية من القطار دون انقلاب العربة وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين.​

المصدر: وسائل إعلام مصرية