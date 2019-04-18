نشطاء سعوديون يطلقون حملة لإنقاذ شابة سعودية من الإعدام

نشر نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لجمع مبلغ "دية" يتجاوز 3 ملايين دولار لشابة سعودية، في محاولة لإنقاذها من حكم الإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها قبل 3 أعوام.

وانطلقت الحملة قبل يومين في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدة وسوم تحمل اسم "شروق المطيري"، وتضمنت دعوة إلى التبرع بحسب مقدرة كل شخص إلى حساب بنكي باسم إمارة منطقة عسير مخصص لجمع مبلغ "الدية" عن الفتاة الشابة.

ووجد إطلاق حملة جمع التبرعات المالية، استجابة لافتة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يعرف كم المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، فيما تنتهي المهلة التي منحها ذوو الزوج القتيل لذوي الزوجة القاتلة في 3 يوليو المقبل.

يسر حساب قبيلة الربعان.

المشاركة في حملة عتق رقبة ابنة العم شروق المطيري وندعو كافة المتابعين للمساهمة في هذه الحملة الخيرية.#بنتكم_يامطير_تنخاكم — حساب الربعان من مطير (@Alrbaan11) 16 апреля 2019 г.

#بنتكم_يامطير_تنخاكم يامطير ياستر البني المفاريع

وقفاتكم تجلى الكدر والعماسي



شروق تنخاكم تبيكم فوازيع

وأنتم على الوقفات مثل الرواسي



والصعبه بوقفاتكم لازم اتطيع

قومو لبنت مطير قبل المئاسي pic.twitter.com/osH603T3fu — فيصل المطيري* (@fi9l7878) 16 апреля 2019 г.

نداء للجميع واهل الخير بشكل عام

ونداء لقبيله #مطير بشكل خاص

بنتكم شروق لا تتركونها 💔🙏🏻

بيكون لنا حمله وهاشتاق

بخصوص القضيه

خلوكم قريبين ! pic.twitter.com/obcVhJh2qn — راكان المطيري 💚 (@700rakan) 16 апреля 2019 г.

المبلغ اللي عليها ١٢ مليون

لو كل واحد تبرع بـ ١٠٠ ريال تحتاج البنت ١٢٠ الف اجودي واجودية

١٢٠ الف مو كثير ان شاء الله

افزعوا لاختكم

والله ما اعرفها ولا اعرف قصتها

لكنه أثر فيني انها بنت والبنت اضعف من ان تنضرب

اختكم ومحتاجة فزعتكم لا تخلونها تكفون#فزعتكم_شروق_المطيري — #ايمن (@00999431) 9 апреля 2019 г.

المصدر: RT