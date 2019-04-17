الحوثيون: الولايات المتحدة صاحبة قرار الحرب على اليمن

علق المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، على تعطيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا في الكونغرس يدعوه لوقف دعم النزاع في اليمن.

وقال عبد السلام إن خطوة ترامب تكشف أن الولايات المتحدة "ليست ضالعة في العدوان على اليمن فحسب وإنما صاحبة قرار الحرب، والآخرون تابعون لها ومنفذون لرغباتها وأطماعها".

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ولفت إلى أن قرار ترامب "يدين أمريكا بكل ما لحق اليمن من مجازر وجرائم وحصار ظالم".

وعطّل ترامب يوم الثلاثاء قرارا برلمانيا ووصفه بأنه "محاولة غير مجدية وخطيرة" لإضعاف صلاحياته الدستورية كما "يعرّض حياة المواطنين الأمريكيين" للخطر.

المصدر: أ ف ب