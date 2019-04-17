فلسطين تحيي "يوم الأسير"

يحيي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، لتسليط الضوء على مأساة آلاف الأسرى الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الأربعاء، إن "نحو مليون حالة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967".

ولفت إلى أنه منذ بداية عام 2019 الجاري وحتى نهاية شهر مارس، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 1600 فلسطيني، بينهم 230 طفلا، و40 امرأة.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني