أوغندا توضح سبب استعدادها لمنح البشير اللجوء

أشادت أوغندا بدور الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في إرساء السلام بجنوب السودان، وكشفت أنها تدرس إمكانية منحه اللجوء.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم لوكالة "فرانس برس"، إنه "في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا".

وأضاف أن إقدام بلاده على هذه الخطوة، يعود إلى كون البشير لعب دورا رئيسيا في اتفاق السلام في جنوب السودان حيث كان الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جوبا والمعارضة.

وعزل الجيش السوداني البشير الأسبوع الماضي تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة طالبت بإسقاط نظامه بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

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ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

وأوغندا هي أول دولة إفريقية استضافت البشير في الماضي، ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من كونها من الموقعين على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة.

المصدر: وكالات