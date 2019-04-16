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أوغندا تلمح إلى إمكانية منح عمر البشير حق اللجوء

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أوغندا تلمح إلى إمكانية منح عمر البشير حق اللجوء
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (صورة أرشيفية)
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم إن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوريم: "في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا".

وأشار إلى دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، مضيفا أن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء".

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وأضاف أن "أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني".

وأوغندا هي أول دول إفريقية تستضيف البشير في الماضي ولا تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من كونها من الموقعين على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة.

المصدر: وكالات

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