رئيس المجلس الانتقالي في السودان يستقبل وفدا سعوديا إماراتيا

أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات بين بلاده وبين السعودية والإمارات‘ أثناء استقباله وفدا مشتركا من الدولتين الخليجيتين.

واستقبل البرهان الثلاثاء بمكتبه في وزارة الدفاع في الخرطوم، الوفد السعودي الإماراتي الرفيع المستوى، ونقل الوفد رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وبحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو العلاقات بين الدول الثلاث، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره .

المصدر: RT