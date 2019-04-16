تمكنت عناصر الأمن في مدينة طنجة المغربية، من إلقاء القبض على شاب حاول السطو على وكالة مصرفية داخل منطقة "بلاصا طورو" باستعمال سكين كبيرة الحجم.

وحسب شهود عيان وموظفين، فإن "الشاب دخل وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وأشهر سلاحه في وجه الموظفين وزبائن المصرف، وطالبهم بتسليم الأموال".

وأضافت المصادر، أن "حارس الأمن الخاص بالوكالة وأحد الزبائن تمكنا من مغادرة الوكالة، وإغلاق الباب على اللص، واستدعيا قوات الأمن التي تمكنت من توقيفه، بعدما حاول كسر باب المصرف والفرار".

وبرر اللص أثناء التحقيق معه من قبل الشرطة، فعلته بأنه قصد الحصول على أموال تمكنه من علاج والده المريض بالسرطان.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن "التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة الدوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذا الفعل الإجرامي".

المصدر: هسبريس