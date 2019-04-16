البرلمان اليمني يناقش تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

ناقش البرلمان اليمني مشروع قانون مقدما من الحكومة، بموجب توصيات مجلس النواب، بشأن تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "إرهابية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وينص مشروع القانون الذي نوقش في الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة سلطان البركاني، على اعتبار جماعة الحوثي "وكل من ينتمي إليها بجميع تشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية جماعة إرهابية".

وطالب في الوقت نفسه بـ "وضع كل أموال الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها".

إقرأ المزيد

كما ينص المشروع على أن "كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأة ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعد أعمالا إرهابية مجرمة" و"تستحق عليها أقصى العقوبات".

وطالب النائب العام والنيابات المختصة "تحريك قضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها"

المصدر: واس