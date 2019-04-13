هادي يقيم عاليا انعقاد البرلمان في سيئون

أثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على عقد مجلس النواب اليمني صباح اليوم السبت أول جلسة له منذ عام 2015، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال هادي في الكلمة الافتتاحية للبرلمان: "انعقاد المجلس يشير بوضوح إلى أن هذا المشروع الحوثي المدمر يتآكل يوما بعد آخر، وأن عنصريتهم قد عزلتهم عن جموع الشعب وتياراته، ولم يعد معهم أحد إلا من كان تحت الإكراه".

وأضاف: "اليوم يستعيد اليمنيون إحدى أهم مؤسسات دولتهم، بعد رحلة نضال طويلة، وهذا اليوم ليس سوى محطة من محطات نضال هذا الشعب الكبير في استعادة حقوقه المشروعة وعودة مؤسساته المسلوبة".

وأشار الرئيس اليمني إلى أن"آمال الشعب اليمني كبيرة تجاهكم لتسهموا في طريق استعادة الدولة وتعزيز حضورها الكامل على كل الوطن وإنهاء هذا الانقلاب المشؤوم".

إقرأ المزيد

كما أكد على أن "أهم أولويات الحكومة في الوقت الراهن يتمثل في هزيمة الانقلاب وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز وجودها لتتمكن من أداء وظيفتها في تقديم الخدمات للمواطنين جميعا وتطبيع الحياة بشكل كامل".

ودعا هادي المجتمع الدولي إلى "إيقاف مماطلة ورفض الحوثيين لكل جهود السلام ورفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وممارسة الضغط لإيقاف الحرب التي يشنونها على أبناء شعبنا، وإنهاء الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".

المصدر: وكالة "سبأ"