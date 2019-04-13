التئام النواب اليمني لأول مرة منذ 2015 في سيئون

عقد مجلس النواب اليمني صباح اليوم السبت أول جلسة له منذ عام 2015، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، بحضور 145 عضوا.

وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن النصاب القانوني اكتمل بحضور 145 نائبا إلى الجلسة، ما أتاح إمكانية إطلاق عملية ترشيح وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.

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بالإجماع انتخاب الشيخ سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب pic.twitter.com/91OTNRI9UA — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف الوزير اليمني أنه جرى انتخاب سلطان البركاني رئيسا للمجلس بالإجماع، كما تم انتخاب التالية أسماؤهم أعضاء للهيئة الرئاسية للمجلس، وهم: "عبد العزيز جباري ومحمد الشدادي ومحسن باصره".

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وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر سابقا مرسوما دعا فيه مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وهذه الجلسة هي الأولى لمجلس النواب اليمني التي تُعقد تحت مظلة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منذ بدء الحرب في مارس 2015 بينها وبين الحوثيين.

المصدر: "تويتر"