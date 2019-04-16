قالت صحيفة التيار السودانية الورقية، الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصل الخرطوم خلال أيام لإجراء مشاورات مع المجلس الانتقالي.

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ووفقا للعديد من وسائل الإعلام السودانية التي نقلت عن الصحيفة، فإن الرئيس المصري سيلتقي رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئاسة المصرية أعلنت أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عددا من الملفات الإقليمية في مقدمتها الوضع بالسودان.

ونوه الرئيس المصري بأن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق استنادا إلى موقفها الثابت بالاحترام الكامل لسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية