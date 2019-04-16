روسيا تدعو بيدرسن لمفاوضات أستانا في نور سلطان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تمت دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، لحضور المفاوضات الخاصة بسوريا التي ستجرى هذا الشهر في عاصمة كازاخستان نور سلطان.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي على هامش منتدى التعاون الروسي العربي في موسكو اليوم إلى أن الجانب الروسي أبلغ المشاركين في عملية أستانا بدعوة بيدرسن، وأنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ذلك ودعاه للإسهام في دفع هذه المفاوضات.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكازاخية، أن المفاوضات المقبلة ستعقد في نور سلطان يومي 25 و26 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي