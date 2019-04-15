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رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتلقى اتصالات من العاهل السعودي وأمير قطر

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رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتلقى اتصالات من العاهل السعودي وأمير قطر
AFP Sudan TV
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان
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أفادت وكالة الأنباء السودانية بتلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، اتصالات هاتفية من عدد من قادة  الدول العربية والإفريقية.

وذكرت أن الاتصالات شملت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

ووفقا للوكالة السودانية، فقد أعرب الزعماء عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي، "للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد".

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المصدر: سونا

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