السودان: مقتل 14 شخصا باشتباكات في جنوب دارفور

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مقتل 14 شخصا باشتباكات وقعت في مخيم للنازحين داخل إقليم دارفور.

ونقلت الوكالة عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، قوله، إن "اشتباكات وقعت داخل معسكر (كلمة) للنازحين راح ضحيتها 14 شخصا من النازحين الأبرياء".

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مقتل 14 شخصا باشتباكات وقعت في مخيم للنازحين داخل إقليم دارفور.

ونقلت الوكالة عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، قوله، إن "اشتباكات وقعت داخل معسكر (كلمة) للنازحين راح ضحيتها 14 شخصا من النازحين الأبرياء".

ولم يحدد سبب الاشتباكات لحد الآن.

المصدر: سونا