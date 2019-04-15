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السودان: مقتل 14 شخصا باشتباكات في جنوب دارفور

أخبار العالم العربي

السودان: مقتل 14 شخصا باشتباكات في جنوب دارفور
AFP ASHRAF SHAZLY
قوات الدعم السريع في دارفور بالسودان - أرشيف
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مقتل 14 شخصا باشتباكات وقعت في مخيم للنازحين داخل إقليم دارفور.

ونقلت الوكالة عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، قوله، إن "اشتباكات وقعت داخل معسكر (كلمة) للنازحين راح ضحيتها 14 شخصا من النازحين الأبرياء".

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مقتل 14 شخصا باشتباكات وقعت في مخيم للنازحين داخل إقليم دارفور.

ونقلت الوكالة عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، قوله، إن "اشتباكات وقعت داخل معسكر (كلمة) للنازحين راح ضحيتها 14 شخصا من النازحين الأبرياء".

ولم يحدد سبب الاشتباكات لحد الآن.

المصدر: سونا 

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