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تجمع المهنيين يطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني في السودان

أخبار العالم العربي

تجمع المهنيين يطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني في السودان
Reuters UMIT BEKTAS
استمرار الاحتجاجات في السودان
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دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى حل مؤسسات النظام السابق، وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة.

وأكد التجمع خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السوداني على ضرورة إقالة رئيس القضاء ونوابه، وتنحية النائب العام، وحث على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني.

وشدد التجمع على استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب الشعب كافة.

المصدر: "رويترز"

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