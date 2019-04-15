المجلس العسكري في السودان يعيد ترتيب المؤسسات العسكرية والأمنية

في ظل تطورات الأحداث المتسارعة، اتخذ المجلس العسكري الانتقالي بالسودان جملة إجراءات تهدف لإحكام سيطرته على المؤسسة العسكرية وإعادة ترتيب المشهد، لاسيما الأمني والعسكري في البلاد.

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فقد أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددا من المراسيم والقرارات تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي فريق أول وفريق، وأعاد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، ورقّى سبعة من كبار الضباط برتبة فريق وفريق أول.

وأكد المجلس على وجود ترتيبات جارية حول جهاز الأمن والمخابرات، وأعلن إطلاق سراح الضباط من الجيش والشرطة والأمن الذين انضموا للمحتجين‎.

المصدر: الإعلام العسكري