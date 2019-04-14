المسماري: معركة طرابلس تسير على 7 محاور ونتوقع فتح الثامن قريبا

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن معركة طرابلس تسير على 7 محاور، متوقعا فتح محور ثامن في المعركة خلال الأيام المقبلة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي: "قوات الجيش تتقدم بشكل ممتاز في محور صلاح الدين.. نفذنا ضربات جوية ناجحة استهدفت مخازن الأسلحة.. العمليات الجوية تقدم الدعم للقوات البرية في عمليات طرابلس".

وأضاف: "فقدنا اليوم إحدى طائراتنا الحربية خلال معركة طرابلس بعد أن فقد الطيار السيطرة عليها بسبب عطل فني.. وقائد الطائرة العقيد طيار جمال بن عامر بصحة جيدة".

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وتابع الناطق باسم الجيش الوطني الليبي: "توجد دول بعينها تدعم المليشيات في ليبيا، ووردتنا معلومات عن نقل قوة مرتزقة إلى طرابلس قوامها 350 عنصرا".. "هنالك علاقة بين الإرهابيين في ليبيا والهجمات التي وقعت في باريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية.. رصدنا أجانب في أماكن معينة ونتحقق من الأمر".

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وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى رصد طائرات دون طيار تتجسس على القوات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر على مدار الساعة، وقال: "القوات المسلحة العربية الليبية تقاتل من أجل العالم ومن أجل الإنسانية ومن أجل السلام في المنطقة".

المصدر: بوابة إفريقيا