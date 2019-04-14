بالصور.. إسقاط طائرة للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس

أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وذكرت قيادة العملية في بيان نشرته على موقعها الرسمي على "فيسبوك"، "أن الطائرة سقطت في منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس".

من جانبه، أكد آمر غرفة العمليات في سلاح الجو التابع للجيش الليبي اللواء محمد المنفور سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة فوق منطقة يسيطر عليها جنوب العاصمة، ونجاة قائدها المقدم الطيار جمال بن عامر نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وقوع الطيار في الأسر.

المصدر: RT + وكالات