 
مباشر

بالصور.. إسقاط طائرة للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس

أخبار العالم العربي

بالصور.. إسقاط طائرة للجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس
AFP Mahmud TURKIA
العاصمة الليبية طرابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpv1

أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وذكرت قيادة العملية في بيان نشرته على موقعها الرسمي على "فيسبوك"، "أن الطائرة سقطت في منطقة وادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس".

من جانبه، أكد آمر غرفة العمليات في سلاح الجو التابع للجيش الليبي اللواء محمد المنفور سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة فوق منطقة يسيطر عليها جنوب العاصمة، ونجاة قائدها المقدم الطيار جمال بن عامر نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وقوع الطيار في الأسر.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل جزائري يتوعد رئيس الحكومة !