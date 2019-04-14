جمال يفوق الوصف.. صورة فضائية لمدينة عدن

في حلقة جديدة من سلسلة صور ملتقطة من الفضاء، نشر الرائد الروسي سيرغي ريازانسكي اليوم على صفحته في فيسبوك صورة مذهلة لمدينة عدن اليمنية.

وأرفق ريازانسكي هذه الصورة بنبذة تاريخية مختصرة شرح فيها لمتابعيه باقتضاب عن مكانة عدن في الحضارة العالمية، حيث كتب:

عدن هي ميناء عبور مهم في اليمن على ساحل بحر العرب. تأسست عدن في عهد اليونان القديمة وتحمل إحدى المناطق القديمة في المدينة اسما غير عادي وهو كريتر (فوهة البركان). لقد نشأت المدينة حقا في فوهة بركان خامد عند سفح جبل شمسان. وتقول الأساطير المحلية إن هذه البلدة الواقعة في كريتر قديمة قدم العالم، وإن قبر قابيل وهابيل ربما واقع على مقربة منها.

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وفي وقت سابق نشر ريازانسكي صورا فضائية لمكة المكرمة وأهرام الجيزة ووادي نهر النيل في الليل.

المصدر: فيسبوك