إشتية يؤكد أن حكومته ستبقى منفتحة على الفصائل.. وحماس ترد

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، أن حكومته ستبقي الباب مفتوحا أمام الفصائل حال إنهاء الانقسام، مؤكدا على أن اختيار وزيري الداخلية والأوقاف سيتم خلال الفترة المقبلة.

وقال إشتية، في أول تصريح متلفز له عقب أدائه هو وحكومته القسم القانوني، إن "أحد أهداف الحكومة، هو إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين"، داعيا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية التي ستواجهها حكومته.

وأضاف أن "الحكومة لا تملك عصا سحرية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين".

وأوضح أن عدم اختيار وزيري الداخلية والأوقاف حتى الآن سببه أن "هاتين الوزارتين مهمتين، فوزارة الداخلية تمثل الأمن الوطني، ووزارة الأوقاف تمثل الأمن القومي".

وشدد إشتية أنه اعتمد أسسا في اختيار وزراء حكومته، وهي جغرافيا "الضفة وغزة"، ودينيا "مسلم ومسيحي"، وفصائليا، وعلى أساس "الجندر"، إذ "هنالك 3 سيدات في الحكومة"، وغيرها من الأسس.

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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن وزارة التمكين والريادة، جديدة ونوعية، مهمتها ايجاد وظائف للشباب والمرأة، وإنهاء البطالة، عبر مشاريع استثمارية، وتمكين الشباب في المجتمع والحكومة".

من جهتها، وصفت حركة حماس "حكومة إشتية" بأنها حكومة "انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية".

وأشارت حماس، إلى أن "تشكيل حركة فتح حكومة إشتية، هو استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالحها ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

ورأت حماس، أن "هذه الحكومة ستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة في خطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

المصدر: معا