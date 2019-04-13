الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتية تؤدي اليمين أمام عباس
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أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت في رام الله.
وضمت الحكومة كلا من:
- محمد اشتيه رئيسا للوزراء
- زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء
- نبيل أبو ردينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام
- رياض المالكي وزيرا للخارجية والمغتربين
- شكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط
- أحمد مجدلاني وزيرا للتنمية الاجتماعية
- رولا معايعة وزيرة للسياحة والاثار
- فادي الهندمي وزيرا لشؤون القدس
- إسحاق سدر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- أمال حمد وزيرة لشؤون المرأة
- خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد الوطني
- رياض عطاري وزيرا للزراعة
- عاصم سالم وزيرا للنقل والمواصلات
- عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة
- مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي
- محمد زيارة وزيرا الإشغال العامه والإسكان
- محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي
- محمد عورتاني وزيرا للتربية والتعليم
- مي كيلة وزيرة للصحة
- نصري أبو جيش وزيرا للعمل
- أسامه السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين
يتبع..
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