الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتية تؤدي اليمين أمام عباس

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد أشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت في رام الله.

وضمت الحكومة كلا من:

محمد اشتيه رئيسا للوزراء

زياد أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء

نبيل أبو ردينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام

رياض المالكي وزيرا للخارجية والمغتربين

شكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط

أحمد مجدلاني وزيرا للتنمية الاجتماعية

رولا معايعة وزيرة للسياحة والاثار

فادي الهندمي وزيرا لشؤون القدس

إسحاق سدر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أمال حمد وزيرة لشؤون المرأة

خالد العسيلي وزيرا للاقتصاد الوطني

رياض عطاري وزيرا للزراعة

عاصم سالم وزيرا للنقل والمواصلات

عاطف أبو سيف وزيرا للثقافة

مجدي الصالح وزيرا للحكم المحلي

محمد زيارة وزيرا الإشغال العامه والإسكان

محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي

محمد عورتاني وزيرا للتربية والتعليم

مي كيلة وزيرة للصحة

نصري أبو جيش وزيرا للعمل

أسامه السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين

يتبع..