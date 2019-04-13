فصائل عراقية ترفض تصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابيا"

أعربت فصائل من الحشد الشعبي العراقي اليوم السبت عن رفضها "بشدة" قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأصدرت الفصائل بيانا بهذا الشأن من منزل القنصل العام الإيراني في مدينة النجف، معلنة تضامنها مع الشعب الإيراني والحرس الثوري الذي قالت إنه "ساعد في إنقاذ أربع أو خمس دول من السقوط في أيدي تنظيم داعش".

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وعبر متحدث باسم منظمة بدر عن دهشته من القرار ووصف الولايات المتحدة بأنها الراعي الأول للإرهاب، فيما أعلن متحدث باسم تحالف الفتح رفض التحالف للقرار الأمريكي مشيرا إلى مشاركة الفصائل في محاربة وهزيمة الإرهاب.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقرار ترامب هذا هو الأول من نوعه الذي تصنف فيه واشنطن رسميا جيش دولة أخرى "إرهابيا".

المصدر: رويترز