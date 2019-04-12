العراق.. مسيرات تجوب شوارع البصرة مطالبة بتحويلها لإقليم

خرجت في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، الجمعة مسيرات ضخمة جابت أغلب المناطق في المحافظة لدعم مطالب تحويلها إلى إقليم.

وقال مراسل RT، إن "المئات من سكان البصرة خرجوا عصر الجمعة في مسيرات مستخدمين سياراتهم الخاصة للترويج ودعم مطالب تحويل المحافظة إلى إقليم".

وأضاف، أن "المشاركين حملوا علم الإقليم المفترض، والذي يتكون من الألوان الأزرق والأبيض والأخضر يتوسطه شعار يرمز إلى الثروة النفطية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة".

وصوت مجلس المحافظة الجنوبية الشهر الماضي، بالأغلبية، على إنشاء إقليم البصرة، فيما أكد رئيس المجلس صباح البزوني، أن "هذه الخطوة جاءت لخدمة أهل البصرة وليس لتقسيم العراق".

RT

RT

RT

المصدر: RT