 
مباشر
عاجل
تجمع المهنيين في السودان يرفض البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي

العراق.. مسيرات تجوب شوارع البصرة مطالبة بتحويلها لإقليم

أخبار العالم العربي

العراق.. مسيرات تجوب شوارع البصرة مطالبة بتحويلها لإقليم
RT
متظاهرون يدعمون مقترح تحويل البصرة في العراق إلى إقليم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpnx

خرجت في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، الجمعة مسيرات ضخمة جابت أغلب المناطق في المحافظة لدعم مطالب تحويلها إلى إقليم.

وقال مراسل RT، إن "المئات من سكان البصرة خرجوا عصر الجمعة في مسيرات مستخدمين سياراتهم الخاصة للترويج ودعم مطالب تحويل المحافظة إلى إقليم".

وأضاف، أن "المشاركين حملوا علم الإقليم المفترض، والذي يتكون من الألوان الأزرق والأبيض والأخضر يتوسطه شعار يرمز إلى الثروة النفطية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة".

وصوت مجلس المحافظة الجنوبية الشهر الماضي، بالأغلبية، على إنشاء إقليم البصرة، فيما أكد رئيس المجلس صباح البزوني، أن "هذه الخطوة جاءت لخدمة أهل البصرة وليس لتقسيم العراق".

RT
احتجاجات في البصرة لدعم مقترح تحويلها إلى إقليم
RT
احتجاجات في البصرة لدعم مقترح تحويلها إلى إقليم
RT
المتظاهرون رفعوا العلمالمفترض لإقليم البصرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيتزا في الفضاء.. مهارات وغرائب رواد الفضاء في المحطة الدولية