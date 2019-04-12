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بن عوف يتنازل عن رئاسة المجلس العسكري في السودان

السفير السوداني بموسكو: أحداث الخرطوم لن تؤثر على نهج السياسة الخارجية

أخبار العالم العربي

السفير السوداني بموسكو: أحداث الخرطوم لن تؤثر على نهج السياسة الخارجية
Reuters REUTERS TV
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أكد السفير السوداني في موسكو نادر بابكر أن تغيير السلطة في السودان لن يؤثر على نهج السياسة الخارجية للبلاد وعلاقاتها مع روسيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف للسفير السوداني في موسكو، أن الجانبين "بحثا آخر التطورات في السودان".

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وأضاف البيان أن "السفير السوداني أكد أن تغيير السلطة الذي حدث في الخرطوم لن يؤثر على نهج السياسة الخارجية للسودان، والذي يهدف إلى مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتعدد الأوجه والمتبادل المنفعة مع روسيا".

يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن يوم الخميس عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقال يدير شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدة عامين، وأدى ابن عوف اليمين رئيسا للمجلس الانتقالي.

المصدر: تاس

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