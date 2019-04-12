المجلس العسكري السوداني: لا طمع لنا بالسلطة وأمدنا قد ينتهي في شهر

أعلن رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان، أنه ليس لدى المجلس العسكري طموحات سياسية أو توجهات أيديولوجية، وأن المجلس ضم قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع.

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وقال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "نحن غير طامعين في السلطة، ولم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين... ولن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".

وتابع: "نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من الأزمة وسندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار".

كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى.

ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا سيخوض منافسة عادلة مثل بقية الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة ستكون حكومة مدنية تماما.

كما ذكر أن المجلس العسكري سيحتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ووزارتي الدفاع والداخلية خاصة، ولن يتدخل في عمل الحكومة.

المصدر: RT