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مراسلنا: مقتل فتى فلسطيني إثر إصابته برصاص إسرائيلي شرق جباليا في غزة

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مراسلنا: مقتل فتى فلسطيني إثر إصابته برصاص إسرائيلي شرق جباليا في غزة
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
مسيرات العودة للفلسطينين في قطاع غزة - أرشيف
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أكد مراسلنا في غزة، أن طفل فلسطينيا قتل إثر إصابته في منطقة البطن برصاص القوات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا في قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن الطفل ويدعى ميسرة موسى علي أبو شلوف (15 عاما)، أصيب في منطة البطن برصاص الجيش الإسرائيلي، وتوفي على أثرها.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أرتفاع عدد الاصابات إلى 16 شخص برصاص الإسرائيليين شرق القطاع، بالإضافة إلى إصابة المسعف المتطوع بلال أبو فول من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة غاز في يده، أثناء عمله الإنساني شرق جباليا.
وواصلت القوات الإسرائيلية استهداف المشاركين المدنيين في مسيرات العودة، بوابل من قنابل الغاز في المخيمات الخمسة، وتحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر: RT + معا

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