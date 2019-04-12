السعودية تنفي منع الأذان عبر مكبرات الصوت

نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن منع الوزارة نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد العزيز بن سعود العسكر، أن الوزارة وضعت ضوابط للميكروفونات في المساجد والجوامع لشهر رمضان المبارك فقط، مبينا أن ذلك تم وفقا لتعميم معمول به منذ سنوات ويتجدد كل عام.

ولخص العسكر تلك الضوابط بالتالي: "ألا تزيد على أربعة مكبرات خارجية وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظرا لقرب المساجد بعضها من بعض منعا للإزعاج وتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه".

كما حث العسكري الصحفيين والإعلاميين على "التحري والدقة في النقل وأخذ المعلومة من مصدرها".

يذكر أن وسائل إعلام سعودية كانت قد قالت إن "الشؤون الإسلامية" منعت المساجد من استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وأن استخدامها سيقتصر على الأذان عبر المكبرات الداخلية في المساجد.

المصدر: "عكاظ"