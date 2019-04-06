السعودية.. إمام مسجد يتعرض لعملية طعن قبل صعوده المنبر

تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع في منطقة النماص بجنوب غربي السعودية إلى عملية طعن بسكين قبل صعوده إلى المنبر، أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن أربعينيا هاجم الإمام داخل المسجد وطعنه، قبل أن يسارع عدد من المصلين إلى إنقاذه، ونقله إلى المستشفى حيث يتلقى حاليا العلاج.

الحمد لله على سلامة الشيخ علي بن حسن ال الشيخ القشيري الشهري أمام وخطيب جامع ال زينب في محافظة #النماصpic.twitter.com/LJw25o4YIw — تويتر النماص ‏‏🇸🇦 (@alnamas_info) 5 апреля 2019 г.

وأكد الإمام الخطيب في وقت لاحق أنه لا توجد بينه وبين المهاجم أي عداوة أو خلاف، مضيفا أنه لا يعرف السبب الذي دفع هذا الشخص إلى الاعتداء عليه.

هذا ولا تزال الأجهزة الأمنية تحقق مع المهاجم لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى مهاجمة إمام المسجد وطعنه.

المصدر: عكاظ