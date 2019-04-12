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مئات الأسرى الفلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

أخبار العالم العربي

مئات الأسرى الفلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام
Reuters
سجن إسرائيلي
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يواصل مئات من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي ضمن إضراب "معركة الكرامة 2"، وسط سعي حثيث من إدارة السجون الإسرائيلية لمحاولة فضه.

وتوقعت وسائل إعلام فلسطينية، أن يتخذ الأسرى خطوات "تصعيدية خطيرة" بعد أسبوع من بدء الإضراب أبرزها الامتناع عن تناول الماء.

وأشارت المصادر إلى أن جلسة للحوار عقدت عصر أمس الخميس بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون الإسرائيلية في سجن رامون وقد باءت بالفشل.

وأوضحت أن إدارة السجون حاولت خلال الجلسة إقناع الأسرى بتعليق الإضراب مقابل السماح لهم بالاتصال بواسطة الهاتف العمومي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بينما رفضت الإدارة رفع عقوبات كانت قد فرضتها على الأسرى، وكذلك رفضت زيارة أهالي أسرى حماس من قطاع غزة، وتفكيك أجهزة التشويش.

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 جدير بالذكر أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كانت قد نقلت يوم أمس أسيرين اثنين من حركة "الجهاد الإسلامي" من معتقل ريمون إلى مستشفى سوروكا، وذلك إثر تردي وضعهما الصحي.

المصدر: وكالة "معا"

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