مواجهات في سجن النقب الصحراوي بين أسرى فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية (فيديو)

شهد سجن النقب الصحراوي في إسرائيل مواجهات بين السجناء الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

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وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن وسائل إعلام لم تسمها، بمقتل أسير فلسطيني داخل السجن.

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن "أوضاعا خطيرة يشهدها الأسرى منذ ساعات في معتقل النقب، وتحديدا في قسم (4)، عقب قيام قوات القمع باقتحام قسم (4)".

وأضاف أن "قوات القمع استخدمت قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوهم بطعن اثنين من السجانين".

وأظهرت مقاطع فيديو أحد ضباط السجن مطعونا، ويبدو أن إصابته حرجة، فيما نقل نادي الأسير عن بعض الأسرى قولهم إن بعض زملائهم أصيبوا خلال المواجهات وقد تم نقلهم على متن حمالات، لكن العدد غير معروف بعد.

تجدر الإشارة إلى أن معتقل النقب الصحراوي يشهد مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علما أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير.

سجن النقب أكبر السجون الإسرائيلية وفيه ١٣٠٠ معتقل فلسطيني — rt yafa staiti (@yafastaty_rt) ٢٥ مارس ٢٠١٩

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما قام به الأسرى بأنه "عمل بطولي شجاع ودفاع مشروع عن النفس، ونتيجة لكل عمليات الإذلال والانتهاكات المستمرة بحقهم".

المصدر: RT