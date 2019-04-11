إيران: نتحقق من نبأ انسحاب مصر من "الناتو العربي"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على أن بلاده تتحقق من نبأ انسحاب مصر من جهود تشكيل "ناتو عربي".

وقال قاسمي: "في حال كان نبأ انسحاب مصر من جهود تشكيل الناتو العربي صحيحا فإننا نرحب بذلك".

وأضاف أن "مصر دولة هامة وقوية في العالم العربي ويمكن أن تلعب دورا مؤثرا في إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن مصر نأت بنفسها عن الجهود الأمريكية لتشكيل "ناتو عربي" على غرار حلف شمال الأطلسي، هدفه "التصدي" لسياسات طهران.

ووفقا للمصادر، فإن "مصر أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح، قبل اجتماع عقد الأحد الماضي في الرياض".

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وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وضع أسس لتشكيل "التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط"، (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه "الناتو العربي")، والذي يفترض أن يشمل وفقا للمخططات الأمريكية، ست دول خليجية عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والسعودية، إضافة إلى مصر والأردن.

المصدر: RT