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قطر تدعو جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا

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قطر تدعو جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا
Reuters Naseem Zeitoon
قطر (صورة أرشيفية)
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دعت قطر جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية بخصوص الأحداث الأخيرة على الساحة السودانية، حيث دعت من خلاله الأطراف السودانية إلى "حقن دماء المواطنين السودانيين واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلاً لإدارة العملية السياسية".

وأكدت في البيان "ثقتها في قدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطنه لبناء سودان مستقر ومزدهر تحيا فيه الأجيال القادمة برفاه وسلام، كما دعت جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم وحدة وتماسك السودان".

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وقالت إنها بقيت خلال الفترة الماضية تتابع عن كثب الحراك الشعبي والتطورات في السودان، "دافعها في ذلك الحرص على سلامة الشعب السوداني الشقيق وعلى أمنه واستقراره".

وقد أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، يوم الخميس، عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

وأدى بن عوف مساء اليوم، اليمين الدستورية رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.

المصدر: وكالات

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