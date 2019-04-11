الاتحاد الأوروبي يدعو الجيش الوطني الليبي لوقف الهجوم على طرابلس

دعا الاتحاد الأوروبي قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى وقف الهجوم على العاصمة طرابلس.

وجاء في بيان للمفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، صدر اليوم الخميس، أن "الهجوم العسكري على طرابلس الذي شنه الجيش الوطني الليبي والتصعيد الذي أعقبه يهددان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون والنازحون، ويعطلان العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة إلى ليبيا والمنطقة، بما في ذلك الخطر الإرهابي.

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تدعو جميع الأطراف لوقف جميع العمليات فورا، وعلى الجيش الوطني الليبي وجميع القوات التي تحركت نحو طرابلس ومحيطها أن تتراجع، ويجب الإصغاء إلى دعوات الأمم المتحدة لإعلان هدنة إنسانية".

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تجدر الإشارة إلى أن صدور بيان الاتحاد الأوروبي تأجل لمدة يوم بسبب الخلافات بين فرنسا وإيطاليا حول كيفية التعامل مع التصعيد في ليبيا.

وكانت مصادر دبلوماسية تحدثت عن تعطيل فرنسا للبيان الأوروبي، لكن الخارجية الفرنسية نفت عرقلة صدور البيان، مشيرة إلى أنها طلبت تعديله من أجل "تعزيز نصه".

المصدر: رويترز