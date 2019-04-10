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موغيريني تدعو لوقف عمليات قوات حفتر في طرابلس

أخبار العالم العربي

موغيريني تدعو لوقف عمليات قوات حفتر في طرابلس
AFP STEPHANIE LECOCQ / POOL
صورة من الأرشيف
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أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على ضرورة وقف العمليات العسكرية في طرابلس.

وجاء في بيان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في أعقاب مكالمة هاتفية بين موغيريني ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أن موغيريني عبرت عن قلقها البالغ من تداعيات التطورات الأخيرة حول طرابلس، وأكدت "توافق الموقف الأوروبي على ضرورة وقف خليفة حفتر لعملياته العسكرية في طرابلس فورا، والعودة إلى المفاوضات".

كما أكدت موغيريني دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام، مشيرة إلى أنه "لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية".

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من جانبه، أطلع السراج المفوضة الأوروبية على مستجدات الوضع العسكري، مؤكدا استمرار القوات الموالية لحكومة الوفاق في "القتال إلى أن يتم إرغام القوات المعتدية على العودة من حيث أتت".

المصدر: RT

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