السبسي يبحث مع السراج وسلامة تجنب التصعيد العسكري في ليبيا

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار لتجنيب الشعب الليبي مزيدا من الخسائر والمعاناة.

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ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية يوم الأربعاء، فقد أكد الرئيس الباجي قايد السبسي، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، على ضرورة تجنب التصعيد العسكري في ليبيا وإنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

وشدد السبسي على أهمية الحفاظ على المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بما يُعيد إلى هذا البلد أمنه واستقراره ويُجنبه ويلات الفرقة والتطاحن.

وجدد في هذا الصدد دعم تونس للجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

يذكر أن المشير خليفة حفتر القائد العام لقوات الجيش الليبي، أطلق منذ الخميس الماضي، عمليات عسكرية مازالت متواصلة "لتحرير العاصمة طرابلس" من الميليشيات، ما دفع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى إعلان حالة "النفير العام" لقواته، بغية التصدي لهذه التحركات العسكرية وإطلاق عملية "بركان الغضب"، لوقف تقدم قوات حفتر.

المصدر: وكالات