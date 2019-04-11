ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 116 غريقا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العبارة في الموصل إلى 116 غريقا بعد أكثر من أسبوعين على الحادثة.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان صحفي: "انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحادثة إلى 116 قتيلا".

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وأضاف أن "الجثة التي انتشلت مؤخراً كانت ضمن ناحية الشورة في مدينة الموصل، كما عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم على جثة في ناحية القيارة".

وأشار بوهان إلى أن "عدد ضحايا العبارة بلغ 116 غريقا، بينما أنقذ 33 شخصا".

المصدر: RT