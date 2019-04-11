 
مباشر

ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 116 غريقا

أخبار العالم العربي

ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 116 غريقا
twitter @Alisabah_9720
غرق عبارة في الموصل العراقية يوم 21 مارس 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpg7

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العبارة في الموصل إلى 116 غريقا بعد أكثر من أسبوعين على الحادثة.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان صحفي: "انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل، وبهذا يرتفع عدد ضحايا الحادثة إلى 116 قتيلا".

إقرأ المزيد
أرشيف
مصدر: العثور على جثتين لغريقين في حادث عبارة الموصل

وأضاف أن "الجثة التي انتشلت مؤخراً كانت ضمن ناحية الشورة في مدينة الموصل، كما عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم على جثة في ناحية القيارة".

وأشار بوهان إلى أن "عدد ضحايا العبارة بلغ 116 غريقا، بينما أنقذ 33 شخصا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".. هل يتم التحقيق مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؟