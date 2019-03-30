مصدر: العثور على جثتين لغريقين في حادث عبارة الموصل

كشف مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى اليوم السبت، عن العثور على جثتين لغريقين في حادث عبارة الموصل التي غرقت بنهر دجلة قبل عشرة أيام.

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وقال المصدر لـRT إن "الجثة الأولى عثر عليها في ناحية حمام العليل بقضاء الموصل صباح اليوم والثانية وجدت بالقرب من مشروع ماء الصلاحية في حمام العليل أيضا".

وأضاف أن "الفرق ما زالت تعمل للبحث عن الجثث الأخرى في نهر دجلة بمحافظة نينوى أو بمحافظات قريبة مثل صلاح الدين".

ولقي نحو 100 عراقي مصرعهم غرقا وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحداد العام في أنحاء العراق.

وصوت مجلس النواب العراقي إثر الحادث على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.

المصدر: RT