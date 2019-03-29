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اعتقال مالكي "الجزيرة السياحية" في الموصل على خلفية مأساة العبارة

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اعتقال مالكي
twitter @Alisabah_9720
الجزيرة السياحية فيالموصل محل وقوع مأساة العبارة
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أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، يحيى رسول، عن اعتقال مالكي الجزيرة السياحية في الموصل، على خلفية مأساة غرق العبارة في نهر دجلة يوم الخميس 21 مارس.

وقال رسول، إن "خلية الأزمة تمكنت من إلقاء القبض على المالكين الرئيسيين للجزيرة السياحية في الموصل، وهم عبيد إبراهيم علي وابنه ريان عبيد إبراهيم".

وأضاف أن "ذلك جرى بالتنسيق مع القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق، إذ ألقي القبض عليهما من قبل جهاز مكافحة الجريمة في مدينة أربيل عاصمة الإقليم".

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ولقي نحو 100 عراقي مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.

وصوت مجلس النواب العراقي، على إثر ذلك على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وكذلك إصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.

المصدر: السومرية نيوز

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