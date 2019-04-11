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سماع دوي إطلاق نار داخل مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في الخرطوم اليوم بسماع دوي إطلاق نار داخل مقر قيادة الجيش السوداني في المدينة.

ولم يتسن على الفور التأكد مما إذا كانت الطلقات النارية عائدة لإطلاق نار في الهواء فرحا، أم أن هناك اشتباكا وتبادلا لإطلاق نار.

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وفي الأثناء تحدث شهود عيان عن اقتحام الجيش لمقرات الحركة الإسلامية، التي يتزعمها الرئيس عمر البشير، كما تحدثت تقارير عن اعتقال قيادات عسكرية مقربة من البشير.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير تتحدث عن تنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة ومشاورات تحضيرية لتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد السلطة في البلاد.

المصدر: RT

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